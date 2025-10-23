Festnahme in Wien: Mann droht Ex-Lebensgefährtin mit Tod – Haft

In Wien-Hietzing kam es am 22. Oktober 2025 zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein 50-jähriger Mann bedrohte seine 52-jährige Ex-Lebensgefährtin mit dem Tod – einen Tag nach Ablauf eines Betretungs- und Annäherungsverbots. Die Po

Am Abend des 22.10.2025 gegen 20 Uhr suchte ein 50-jähriger österreichischer Staatsbürger die Wohnung seiner 52-jährigen Ex-Lebensgefährtin in Wien-Hietzing auf. Nur einen Tag nachdem ein vorläufiges Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn ausgelaufen war, klopfte der Mann heftig gegen die Wohnungstür und forderte die Frau lautstark auf, die Tür zu öffnen. Als sie dies verweigerte, drohte er ihr mit dem Umbringen.

Betretungs- und Annäherungsverbot

Die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Am Platz konnten den Täter im Innenhof des Mehrparteienhauses festnehmen. Aufgrund der erneuten Bedrohung wurde sofort ein neues Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den 50-Jährigen erlassen. Nach der Vernehmung wurde der Mann auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Die Polizei betont die Wichtigkeit solcher Schutzmaßnahmen, um gefährdete Personen zu schützen und Eskalationen zu verhindern.