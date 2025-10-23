Drei Pkw-Lenker auf Triester Straße mit bis zu 120 km/h geblitzt – Anzeigen

Am 22.10.2025 wurden bei einer Schwerpunktkontrolle auf der Triester Straße drei Fahrer mit drastischen Geschwindigkeitsüberschreitungen zwischen 105 und 120 km/h erwischt. Hohe Strafen drohen.

Geschwindigkeitsüberschreitungen gehören zu den häufigsten Unfallursachen in Wien. Deshalb führt die Landesverkehrsabteilung regelmäßig Kontrollen durch, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Am 22. Oktober 2025 wurden auf der Triester Straße im 10. Bezirk drei Pkw-Lenker bei starken Tempoverstößen erwischt.

Messung mit mobilem Radargerät

Die Polizei kontrollierte zwischen 8 und 12:15 Uhr mit einem mobilen Radarmessfahrzeug. Dabei wurden drei Fahrer festgestellt, die statt der erlaubten 50 km/h mit 105, 114 und sogar 120 km/h unterwegs waren. Diese Überschreitungen sind extrem gefährlich und werden streng geahndet.

Konsequenzen für die Raser

Den drei Fahrzeuglenkern drohen neben hohen Geldstrafen auch der Entzug der Lenkberechtigung. In einem Fall ist sogar die Beschlagnahme des Fahrzeugs möglich. Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Tempolimits zu halten, um Unfälle zu vermeiden und die Sicherheit zu erhöhen.