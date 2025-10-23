SK Rapid vs. ACF Fiorentina: Sicherheitsbereich am 23. Oktober

Am 23. Oktober 2025 findet das Fußballspiel SK Rapid Wien gegen ACF Fiorentina im Allianz Stadion statt. Wegen des Events gilt ein Sicherheitsbereich in 1140 Wien. Details und Verordnungen online verfügbar.

Am 23. Oktober 2025 kommt es im Allianz Stadion in Wien zum Aufeinandertreffen zwischen SK Rapid Wien und ACF Fiorentina. Das Spiel beginnt um 10 Uhr und zieht zahlreiche Fans und Besucher an, weshalb besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden.

Sicherheitsbereich in 1140 Wien

Für den Zeitraum von 10 Uhr bis Mitternacht gilt rund um das Stadion im 14. Bezirk ein Sicherheitsbereich. Dieser dient der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während des Spiels und der damit verbundenen Menschenansammlungen.

Weitere Informationen online

Genauere Details zum Sicherheitsbereich sowie alle relevanten Verordnungen veröffentlicht die Landespolizeidirektion Wien auf ihrer Homepage. Besucher und Anwohner werden gebeten, die Regelungen zu beachten, um einen reibungslosen Ablauf des Fußballspiels zu gewährleisten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 12:03 Uhr aktualisiert