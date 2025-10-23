Nach Einbruch: Polizeihund erschnüffelt Crystal Meth

Am 22.10.2025 wurde in Wien-Leopoldstadt ein Einbruch in ein Kleingartenhaus gemeldet. Dank Polizeihund „Chase“ konnte der Täter schnell entdeckt und festgenommen werden. Crystal Meth und Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Ein Hausbesitzer entdeckte am 22. Oktober 2025 gegen 17 Uhr per Videokamera, wie ein Mann in sein Kleingartenhaus in Wien-Leopoldstadt einbrach. Sofort verständigte er den Polizeinotruf. Die Einsatzkräfte des Stadtpolizeikommandos Leopoldstadt rückten aus, um den Tatverdächtigen zu finden.

Diensthund „Chase“ auf Spur

Gemeinsam mit der Polizeidiensthundeeinheit suchten die Beamten das aufgebrochene Haus ab. Diensthund „Chase“ schlug vor einem Kasten an. Dort versteckte sich der mutmaßliche Einbrecher, ein 29-jähriger Slowake, unter einem Kleiderhaufen und wurde festgenommen.

Sichergestellte Beweise und Festnahme

Bei dem Tatverdächtigen fanden die Polizisten einen Seitenschneider und eine kleine Menge Crystal Meth. Aus der Handkasse fehlten rund zwölf Euro, die jedoch nicht mehr aufgefunden wurden. Der Mann behauptete, nur einen Schlafplatz gesucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft ordnete seine Einlieferung in eine Justizanstalt an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 12:19 Uhr aktualisiert