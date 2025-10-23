Nacho-Schnitzelsemmel erobert Wien: Kult-Würstelstand wird Tex-Mex-Hotspot

Am 21. Oktober verwandelte Santa Maria den Würstelstand „Alles Wurscht“ am Wiener Börseplatz in einen Tex-Mex-Hotspot. Highlight: Die weltweit erste Nacho-Schnitzel-Semmel mit Taco-Sauce, Guacamole und mehr – ein echtes Geschmacks

Neu: Die Nacho-Schnitzel-Semmel – ein kreatives Meisterwerk aus knusprig paniertem Schnitzel mit Nacho-Crunch, Taco-Sauce und Guacamole.

Zum „Internationalen Nacho Day“ feierte Europas Tex-Mex-Experte Santa Maria ein einzigartiges Pop-up-Event am legendären Würstelstand „Alles Wurscht“ in Wien. 2-Haubenkoch Sebastian Neuschler präsentierte die Nacho-Schnitzel-Semmel – ein innovatives Fusion-Gericht aus knusprigem Schnitzel, würziger Taco-Sauce und frischer Guacamole.

Großer Andrang und eine lange Schlange vor dem Würstelstand „Alles Wurscht“ am Börseplatz.

Tex-Mex trifft Wiener Würstelstand

Die Kombination aus Wiener Schmäh und Tex-Mex-Flair sorgte für Begeisterung bei den geladenen Gästen. Die Nacho-Schnitzel-Semmel wurde nicht nur verkostet, sondern von vielen als fixer Menübestandteil gewünscht – ein echter Hit am Börseplatz.

Nachos mit würzigen Soßen.

Santa Maria: Lebensfreude auf dem Teller

„Santa Maria steht für Vielfalt und Genuss“, erklärt Arthur Ham, Country Manager DACH. Mit kreativen Rezepten wie der Nacho-Schnitzel-Semmel inspiriert die Marke dazu, Alltagsküche aufregend und individuell zu gestalten. Tex-Mex kann sehr leicht in die Alltagsküche eingebaut werden, wie Arthur Ham, Country manager DACH bei Santa Maria 5 Minuten verraten hat: „Santa Maria steht für Lebensfreude und inspiriert dazu, Neues auszuprobieren: von Loaded Nachos bis zum Taco, den jeder nach Belieben füllt!“ Verantwortlich für die Konzept- und Kampagnenentwicklung sowie für die Umsetzung des Event war die Eventagentur DIVISION4 communication GmbH.

©Division 4 2-Haubenkoch Sebastian Neuschler präsentierte die Nacho-Schnitzel-Semmel – ein kreatives Meisterwerk aus knusprig paniertem Schnitzel mit Nacho-Crunch, Taco-Sauce und Guacamole.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 13:12 Uhr aktualisiert