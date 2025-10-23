Funpalast wird zu SARAYA CLUB: Wiens größtes Bordell startet neu durch

Neuer Name, neue Preise, neues Konzept: Der legendäre Saunaclub „Funpalast“ in Wien-Liesing überrascht mit einem kompletten Relaunch. Ab sofort heißt das größte Bordell Österreichs „SARAYA CLUB“ – mit vielen Highlights.

Der bekannte Saunaclub im 23. Wiener Gemeindebezirk, der seit 2008 unter dem Namen Funpalast lief, hat sich neu erfunden. Laufhauskönig Peter Laskaris bestätigte gegenüber 5 Minuten: Der Kult-Name ist Geschichte, das Etablissement heißt nun SARAYA CLUB. Neben einem frischen Look gibt es neue Preise, ein erweitertes Angebot und ein offenes Konzept – hier sind alle Gäste ab 18 Jahren willkommen, unabhängig von Geschlecht oder Orientierung.

Luxus, Wellness und Erotik vereint

Der neue SARAYA CLUB bietet ein modernes Ambiente mit einem großzügigen Wellnessbereich inklusive Indoor-Pool, Saunen, Infrarotkabine und Relaxzonen. Im Erotikbereich warten ein hauseigenes Kino, Gartenhütten und stilvoll gestaltete Zimmer auf die Besucher. Für Partystimmung sorgen zwei Bars, eine Bühne mit Stripstange sowie Sportübertragungen und Spiele – ein Mix aus Entspannung, Unterhaltung und prickelnden Momenten.

Neue Preise und offenes Konzept

Auch preislich hat sich einiges getan: Der Eintritt kostet nun 50 Euro bis 18 Uhr und 60 Euro danach. Im Preis enthalten sind Handtücher, Bademantel, Badeschuhe und die Nutzung aller Wellnessbereiche. Die Dienstleistungen der Damen sind weiterhin individuell buchbar. Neu ist: Der SARAYA CLUB steht allen Personen ab 18 offen – Männer, Frauen und Paare sind gleichermaßen willkommen. Laskaris verriet: “ Das Gesetz, das Frauen ins Bordell gehen dürfen gibt es schon seit 2022. Jedoch hatten die Behörden bis dato nicht wirklich einen Freude damit. Jetzt ist rechtlich alles klar“.

Sexy Events und Party-Highlights

Neben dem neuen Namen setzt der SARAYA CLUB auch auf regelmäßige Themen-Events. Den Auftakt macht die große Halloween-Party am 31. Oktober – mit sexy Shows, Welcome Shots, Spezialbuffet und heißen Beats bis spät in die Nacht. Laskaris verspricht: „Der SARAYA CLUB ist mehr als ein Saunaclub – er ist ein Ort für Genuss, Offenheit und Lebensfreude.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2025 um 15:11 Uhr aktualisiert