Wiener Linien begeistern mit Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise

Von 28. November bis 14. Dezember 2025 laden die Wiener Linien immer freitags bis sonntags ins festlich geschmückte Verkehrsmuseum Remise. Besucher erwarten Musik, Bastelspaß, Eisstockschießen und viele Highlights.

Das Verkehrsmuseum Remise verwandelt sich auch heuer wieder in eine festliche Adventkulisse. Zwischen historischen Straßenbahnen warten Lichterglanz, Musik und duftende Schmankerl auf große und kleine Besuchern. Von 14 bis 21 Uhr können Gäste durch den Markt flanieren, Handwerkskunst bestaunen oder an spannenden Mitmachstationen teilnehmen.

Bastelspaß, Eisstockbahn und Weihnachtsfotos

Kinder dürfen sich täglich von 14 bis 18 Uhr in der beheizten Bastelstube kreativ austoben, während Erwachsene beim Eisstockschießen ihre Treffsicherheit beweisen können (30 Minuten um € 25,- pro Gruppe, buchbar ab 11. November). In nostalgischen Oldtimer-Beiwagen lässt es sich gemütlich aufwärmen, und an mehreren Fotocorners entstehen stimmungsvolle Erinnerungsbilder für die Weihnachtspost.

Musik, Märchen und besondere Gäste

Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung: Die beliebten U-Bahn-Stars spielen täglich von 16.30 bis 17.30 Uhr (außer 30.11). Jeden Freitag erzählt die „Schneemann-Geschichte“ bei der Märchenstunde der Wiener Linien winterliche Abenteuer. Am 6. Dezember kommt der Nikolo zu Besuch, und an zwei Samstagen begeistert der Weihnachtskasperl die Kleinsten.

Kulinarik und neue Highlights