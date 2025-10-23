Post-Standort droht die Schließung: Jetzt wird nach einer Lösung gesucht

Die Postfiliale in Auersthal (Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich) steht vor dem Aus. Mit Jahresende soll sie laut Bürgermeister Erich Hofer geschlossen werden. Die Post erklärt, dass sie aktuell geprüft werde.

„Die überraschende, einseitige Entscheidung der Österreichischen Post AG zur Schließung unseres Postamtes mit Jahresende nehmen wir mit Bedauern zur Kenntnis“, erklärt Auersthals Bürgermeister Erich Hofer auf Facebook. Wir haben nun bei der Post nach den Gründen der Schließung und nach den Zukunftsaussichten für die Gemeinde nachgefragt.

Post-Filiale in Auersthal wird derzeit geprüft

„Die Post kann eine Filiale einzig und allein nur dann schließen bzw. in einen Postpartner umwandeln, wenn die Filiale mindestens zwei Jahre Verluste schreibt und keine Besserung absehbar ist“, heißt es seitens der Post gegenüber 5 Minuten. Die Filiale werde daraufhin gemäß dem Postmarktgesetz bei der unabhängigen Regulierungsbehörde zur Prüfung eingemeldet. Das sei für die Filiale in Auersthal am 26. September geschehen, von da an wird der Standort drei Monate lang sorgfältig geprüft.

Gemeinde und Post suchen nach einem Postpartner

Man suche aktuell aber nach einem Postpartner und strebt auch den nahtlosen Übergang von der Postfiliale zum Partner an, bestätigt man auf Nachfrage von 5 Minuten. Ähnlich klingt das auch im Facebook-Posting des Auersthaler Bürgermeisters: „Um auch weiterhin die Dienstleistung in der Gemeinde zu haben, wurden bereits Gespräche mit möglichen Postpartnern geführt, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen.“

Postpartner bieten Services in Regionen, wo eine Filiale „nicht mehr möglich wäre“

Kritik übt Hofer auch daran, dass im ganzen Bezirk aktuell (mit der Auersthaler Filiale) nur noch fünf Poststandorte bestehen, in ganz Niederösterreich seien es nur 64. Die Post allerdings erklärt, dass es das Ziel bleibt, weiterhin in den Regionen vertreten zu sein. „Postpartner bieten hierfür eine moderne und zeitgemäße Lösung – und dies seit bald 25 Jahren. Die Postpartner würden zusätzlichen Umsatz erzielen und hätten dadurch eine höhere Kundenfrequenz. „Gleichzeitig können wir Post-Services und die wichtigsten Finanzdienstleistungen der bank99 auch in Regionen anbieten, in denen der Betrieb einer eigenen Filiale schlichtweg nicht mehr möglich wäre. Ein weiterer Vorteil von Postpartnern sind die in der Regel längeren Öffnungszeiten, etwa auch an Samstagen“, so die Post abschließend.