Windiger Freitag: Sonne zeigt sich am Nachmittag über Wien

Der Freitag bringt in Wien wechselhaftes, aber meist freundliches Wetter. „Mit lebhaftem bis starkem Wind aus West lockern die Wolken über Wien zunehmend auf, mit nachmittäglichen, sonnigen Phasen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer bleiben dabei die Ausnahme. Die Frühtemperaturen liegen um 9 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen kaum 12 Grad.