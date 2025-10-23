Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt bewölktes Wetter in Wien.
Nach einem trüben Start zeigt sich am Freitag auch in Wien die Sonne.
Wien
23/10/2025
Prognose

Windiger Freitag: Sonne zeigt sich am Nachmittag über Wien

In Wien lockern die Wolken am Freitag zunehmend auf. Trotz Sonne bleibt es kühl und windig.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(61 Wörter)

Der Freitag bringt in Wien wechselhaftes, aber meist freundliches Wetter. „Mit lebhaftem bis starkem Wind aus West lockern die Wolken über Wien zunehmend auf, mit nachmittäglichen, sonnigen Phasen“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regenschauer bleiben dabei die Ausnahme. Die Frühtemperaturen liegen um 9 Grad, die Tageshöchstwerte erreichen kaum 12 Grad.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: