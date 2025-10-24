Feuerwehr rettet zwei Kätzchen aus Brandwohnung in Wien-Penzing

Großer Schreck in der Penzinger Straße: Nachbarn alarmierten am Donnerstag die Feuerwehr, als eine Wohnung in Brand geriet. Zwei Kätzchen wurden rechtzeitig gerettet und mit Sauerstoff versorgt.

Am Donnerstag kam es in einem Wohnhaus in der Penzinger Straße zu einem Feuer. Dichte Rauchentwicklung machte das rasche Eingreifen der Feuerwehr notwendig. Glücklicherweise bemerkten aufmerksame Nachbarn den Brand frühzeitig und alarmierten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien, die nur wenige Minuten später vor Ort waren.

Zwei Kätzchen in Lebensgefahr

Während der Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute zwei verängstigte Kätzchen in der stark verrauchten Wohnung. Die Tiere waren dem Brandrauch ausgesetzt und mussten sofort ins Freie gebracht werden. Katzen reagieren besonders empfindlich auf Rauchgas – jede Minute zählte, um ihr Leben zu retten.

Sauerstoffversorgung für die Samtpfoten

Draußen angekommen, kümmerten sich die Einsatzkräfte umgehend um die kleinen Fellnasen. Mit speziellen Tierbeatmungsmasken wurden die Kätzchen mit Sauerstoff versorgt. Dank der schnellen Hilfe konnten sich beide Tiere rasch erholen. Die Feuerwehr bestätigte: Den Kätzchen geht es mittlerweile gut.

Rasche Hilfe rettete Leben

Durch das schnelle und professionelle Vorgehen der Wiener Berufsfeuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Brand wurde rasch unter Kontrolle gebracht, und die beiden Kätzchen überstanden das Unglück ohne bleibende Schäden. Ein weiterer Beweis dafür, dass tierische Lebensretter in Rot nicht nur Menschen, sondern auch Vierbeinern helfen.