Bürgermeister Ludwig hilft bei Weinlese im kleinsten Weingarten Wiens

Mit Schere und Schürze griff Bürgermeister Michael Ludwig selbst zur Tat: Gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber und Weinprinzessin Anna Langes half er bei der Weinlese am Schwarzenbergplatz mit.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich am Donnerstag von seiner bodenständigen Seite: Im kleinsten Weingarten Wiens, direkt am Schwarzenbergplatz, packte er bei der traditionellen Weinlese tatkräftig mit an. Zwischen rund 60 Rebstöcken schnitt er gemeinsam mit Dompfarrer Toni Faber und Weinprinzessin Anna Langes die reifen Trauben – ein stimmungsvolles Bild, das Wiener Tradition und Gemeinschaftsgeist vereint.

Ein Stück Wiener Lebensgefühl

Ludwig betonte die besondere Bedeutung dieser herbstlichen Tradition: „Der städtische Weinbau und die Heurigenkultur sind ein wichtiger Teil unserer Identität. Sie stehen für Genuss, Geselligkeit und Lebensfreude – Werte, die Wien ausmachen.“ Der kleine Weingarten am Schwarzenbergplatz symbolisiert dabei, wie eng Natur und Stadt in Wien verbunden sind.

Tradition mit Zukunft

Der Mini-Weingarten wird jedes Jahr vom Wiener Stadtgartenamt gepflegt und bringt eine kleine, aber feine Menge Trauben hervor. Die geernteten Früchte werden zu einem besonderen Tropfen verarbeitet, der ausschließlich zu repräsentativen Anlässen der Stadt Wien ausgeschenkt wird – ein edles Symbol für Wiener Kultur, Zusammenhalt und Nachhaltigkeit.