Warnstufe ROT: Sturm „Joshua“ bringt Böen bis 100 km/h – Autofahrten meiden

Heftiger Sturm über Wien! Der Wetterdienst warnt vor Böen bis zu 100 km/h. Die Stadt steht unter Warnstufe ROT – die Feuerwehr appelliert, unnötige Autofahrten zu vermeiden und lose Gegenstände zu sichern.

Sturmwarnung für Wien und Ostösterreich: Ein kräftiger Weststurm fegt am Freitag über weite Teile Österreichs und sorgt besonders im Osten für gefährliche Verhältnisse.

Sturmwarnung für Wien und Ostösterreich: Ein kräftiger Weststurm fegt am Freitag über weite Teile Österreichs und sorgt besonders im Osten für gefährliche Verhältnisse.

Sturmwarnung für Wien und Ostösterreich: Ein kräftiger Weststurm fegt am Freitag über weite Teile Österreichs und sorgt besonders im Osten für gefährliche Verhältnisse. Hinter der Kaltfront des Tiefs „Joshua“ bleiben die stürmischen Bedingungen im Donauraum und im Wiener Raum bis Freitagabend bestehen. Laut UBIMET-Warndienst sind Spitzenböen zwischen 80 und 100 km/h möglich – die höchste Warnstufe ROT wurde ausgerufen.

Sturmwarnung für Wien und Ostösterreich

Der Sturm kann Bäume entwurzeln, Äste abbrechen und Dächer beschädigen. Auch Schilder, Mülltonnen oder Baustellenmaterial können durch den Wind zu gefährlichen Geschossen werden. Die Feuerwehr rät dringend, Fenster und Türen geschlossen zu halten, lose Gegenstände wie Blumentöpfe, Gartenmöbel oder Sonnenschirme zu sichern und den Aufenthalt im Freien möglichst zu vermeiden.

Unnötige Autofahrten vermeiden

Die Wiener Linien und Verkehrsexperten warnen vor erheblichen Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr. Besonders Fahrzeuge mit großem Luftwiderstand oder Anhänger sind gefährdet. Autofahrer sollten nach Möglichkeit auf Fahrten verzichten oder öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Parken Sie nicht unter Bäumen oder in der Nähe loser Gebäudeteile – hier besteht erhöhte Gefahr durch herabfallende Äste oder Dachziegel.

So entwickelt sich das Wetter am Wochenende

Am Samstag bleibt es im Westen und Norden Österreichs unbeständig mit Regen und Schneeschauern oberhalb von 1.300 Metern. Im Südosten zeigt sich das Wetter freundlicher mit Sonne und Wolken. Am Sonntag beruhigt sich die Lage langsam, dennoch bleibt der Wind spürbar. Experten empfehlen, auch nach dem Sturm aufmerksam zu bleiben – lose Äste und beschädigte Dächer können weiterhin ein Risiko darstellen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 09:38 Uhr aktualisiert