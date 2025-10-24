CUBE: Wiens größter Entertainment-Playground startet durch

Mit einem spektakulären Soft-Opening und prominenten Gästen feierte CUBE am 23. Oktober in der Millennium City Premiere. Wiens neuer Freizeit-Hotspot vereint Action, Fun und Lifestyle auf 4.000 Quadratmetern.

Aus dem ehemaligen Ocean Park in der Millennium City wurde CUBE – ein völlig neues Freizeitkonzept mit modernster Ausstattung und urbanem Flair. Auf 4.000 Quadratmetern verschmelzen Gaming, Sport und Genuss zu einem Erlebnisuniversum. Beim Soft-Opening am 23. Oktober 2025 sorgten rund 200 geladene Gäste, Influencer und Prominente für volle Energie und gute Stimmung. 5 Minuten war auch dabei.

©Alina Diesner Im CUBE kann man Bowlen.

Stars, Action und Darts-Profi Mensur Suljović

Highlight des Abends war Darts-Profi Mensur Suljović, der den neuen Virtual-Darts-Bereich eröffnete und das Publikum mit Präzision und Charme begeisterte. Prominente Gäste wie Christina Lugner, Dorretta Carter und Politiker Karl Mahrer (ÖVP) feierten gemeinsam mit Influencer den Auftakt von Wiens neuem Freizeit-Hotspot. COO Miridon Berisha verriet gegenüber 5 Minuten : „CUBE steht für Action, Lifestyle und Community – hier erlebt man Freizeit auf einem neuen Level.“

©Alina Diesner Der neue Virtual-Darts-Bereich garantiert Spaß.

Bowling, Darts, Arcade & mehr

CUBE bietet Unterhaltung für jede Generation: Hightech-Bowlingbahnen mit LED-Effekten, Österreichs ersten Virtual-Darts-Bereich, über 80 Arcade-Games, VR-Stationen und stylishe Billard-Tische. Jedes Spiel ist ein Erlebnis – ob Familienausflug, Freundesrunde oder Firmen-Event. Im CUBE verschmelzen Nostalgie, Technologie und Adrenalin zu einem interaktiven Abenteuer.

Food, Drinks & Urban Lifestyle

Abseits der Action punktet CUBE mit coolen Drinks und kreativen Snacks. Das Food-&-Drink-Konzept bringt Club-Feeling in den Freizeitbereich – mit Burgern, Bowls, Tacos und Signature-Cocktails. Lounges, Bars und stylishe Lichtshows machen den CUBE zur perfekten Location für After-Work, Geburtstage und Events aller Art.

Mit seinem energiegeladenen Start setzt CUBE neue Maßstäbe für Freizeit in Wien. Hier wird gespielt, gefeiert und genossen – alles unter einem Dach. Der neue „Entertainment Jungle“ verspricht Action, Emotion und urbanen Lifestyle pur. Ort: Millennium City, Handelskai 94–96, 1200 Wien

©Alina Diesner Das Food-&-Drink-Konzept bringt Club-Feeling in den Freizeitbereich. Tipp: Die Tacos.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 10:16 Uhr aktualisiert