/ ©Landespolizeidirektion Niederösterreich
25 Kilo Cannabis im Gepäck: Festnahme am Flughafen Wien-Schwechat
In zwei Koffern befanden sich rund 25 Kilogramm Cannabiskraut – professionell verpackt und für den Weitertransport vorbereitet.
Wien / Schwechat
24/10/2025
Suchtgiftschmuggel

Großer Drogenfund am Flughafen Wien-Schwechat: Polizisten entdeckten am Donnerstag rund 25 Kilogramm Cannabiskraut in zwei Koffern. Ein 26-jähriger Brite wurde noch vor seinem Weiterflug festgenommen.

von Andrea Lautmann
1 Minute Lesezeit(191 Wörter)

Bei routinemäßigen Gepäckkontrollen am Flughafen Wien-Schwechat machten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, am Donnerstagmorgen eine brisante Entdeckung: In zwei Koffern befanden sich rund 25 Kilogramm Cannabiskraut – professionell verpackt und für den Weitertransport vorbereitet.

Koffer aus Bangkok – Ziel: Italien

Die verdächtigen Gepäckstücke waren Teil des Transitgepäcks eines Fluges aus Bangkok (Thailand) und sollten nach Sizilien (Catania/Italien) weiterbefördert werden. Dank der genauen Kontrollarbeit der Polizisten konnte der Schmuggelversuch noch rechtzeitig gestoppt werden, bevor das Rauschgift den Flughafen verließ.

Verdächtiger festgenommen

Die Ermittlungen führten rasch zu einem 26-jährigen britischen Staatsbürger, auf dessen Namen die Koffer eingecheckt waren. Der Mann konnte noch vor dem Abflug nach Catania angehalten und vorläufig festgenommen werden. Er zeigte sich zunächst überrascht, machte jedoch keine Angaben zur Herkunft der Drogen.

Staatsanwaltschaft ordnete Haft an

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wurde der 26-Jährige in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern und weiteren Beteiligten laufen derzeit. Der Fund gilt als einer der größten Suchtgiftsicherstellungen am Flughafen Wien-Schwechat in diesem Jahr.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 10:37 Uhr aktualisiert
