Kürbisfest Am Himmel: Genuss, Handwerk & Spaß für die ganze Familie

Am 25, und 26. Oktober 2025 lädt das Kürbisfest Am Himmel wieder zu Genuss, Kunsthandwerk und Familien-Spaß ein. Über 200 Kürbissorten, Schmankerl und Workshops erwarten die Besucher.

Das Kürbisfest Am Himmel findet am Wochenende von 10 bis 18 Uhr statt.

Das Kürbisfest Am Himmel vereint am letzten Oktoberwochenende von 10 bis 18 Uhr Genuss, Handwerk, Natur und Familienaktivitäten. Ob für Feinschmecker, Kunstliebhaber oder Familien – hier wird der Herbst in Wien zu einem unvergesslichen Erlebnis. Das Kürbisfest Am Himmel begeistert Jung und Alt mit kulinarischen Highlights der steirischen „Schmankerl-Kultur“. Auf der Kürbis-Gourmetstraße und dem Bauernmarkt warten über 200 Kürbissorten, Kürbiskernöl, Kürbisbier, Marmeladen und regionale Spezialitäten wie Steirerkas oder Vulkanlandspezialitäten. Besucher können regionale Weine, Obstsäfte und sogar Schilcher-Sturm verkosten.

Handwerk und Kunst

Neben kulinarischen Genüssen präsentieren Bauern sowie Kunsthandwerker ihre Produkte. Von handgemachten Kürbisartikeln bis zu herbstlicher Dekoration gibt es viel zu entdecken. Der Markt lädt zum Stöbern, Probieren und Einkaufen ein – perfekt für Geschenke oder die eigene Küche.

Spaß für die ganze Familie

Kinder kommen beim Drachenbastelworkshop voll auf ihre Kosten. Sie können ihre eigenen Drachen gestalten und auf den Wiesen des Wienerwalds gleich steigen lassen. So verbindet das Fest Spaß, Kreativität und Naturerlebnis – ein echtes Highlight für Familien.

Natur und Anreise

Der Veranstaltungsort Am Himmel bietet nicht nur Kulinarik, sondern auch wunderschöne Herbstwanderungen im Biosphärenpark Wienerwald. Da Parkplätze knapp sind, empfiehlt sich die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Die Buslinie 38A bringt Besucher von der U4-Station Heiligenstadt direkt zur Haltestelle Cobenzl. Wer möchte, kann das Kürbiswochenende mit einer kleinen Wanderung verbinden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 11:57 Uhr aktualisiert