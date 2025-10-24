Riesen-Warteschlange: Menschen verkaufen ihr Gold aus Geldnot

Auf der Gumpendorfer Straße in Wien 1060 bildete sich eine lange Warteschlange vor einem Goldankauf-Shop. Viele Menschen verkaufen in finanzieller Not ihr Gold – die Nachfrage ist enorm.

Vor dem Goldankaufgeschäft ÖGUSSA (Österreichische Gold- u. Silber-Scheideanstalt Ges.m.b.H) auf der Gumpendorfer Straße 85 (Mariahilf) bildete sich eine riesige Warteschlange. Dutzende Menschen standen Schlange, um unter anderem ihr Gold zu verkaufen. Grund ist die steigende finanzielle Not vieler Haushalte, die sich durch Inflation, Energiepreise oder andere Ausgaben verschärft hat. 5 Minuten hat vor Ort eine Dame gefragt, die selbst in der Warteschlange stand: „Ich verkaufe aus Geldnot meinen Goldschmuck“. Bei vielen wird das Geld am Ende des Monats sehr knapp.

©5 Minuten Dutzende Menschen standen Schlange, um unter anderem ihr Gold zu verkaufen. ©5 Minuten ÖGUSSA (Österreichische Gold- u. Silber-Scheideanstalt Ges.m.b.H) auf der Gumpendorfer Straße 85 (Mariahilf).

Goldverkauf als Notlösung

„Viele Menschen kommen verzweifelt, um ihr Erspartes in Gold zu verkaufen“, berichtet eine Mitarbeiterin des Shops. Ketten, Ringe oder Münzen werden vor Ort geschätzt, und die Käufer hoffen auf faire Preise. Gleichzeitig zeigt die Schlange, dass die Nachfrage nach Bargeld in Krisenzeiten stark ansteigt. Bei ÖGUSSA kann man nicht nur Gold, sondern auch Silber und Platin verkaufen.

Experten warnen

Finanzexperten weisen darauf hin, dass Goldverkauf kurzfristig helfen kann, langfristig aber oft Verluste bedeutet. „Gold ist eine Absicherung gegen Krisen. Wer jetzt verkauft, sollte die Folgen bedenken“, sagt ein Wirtschaftsexperte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.10.2025 um 13:07 Uhr aktualisiert