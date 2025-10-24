1. Solar-Fassade in Gang: Wiener Linien starten Photovoltaik-Offensiv

Die Wiener Linien und Wien Energie feiern den nächsten Meilenstein ihrer Photovoltaik-Offensive: In Floridsdorf ging die erste Solar-Fassade Wiens in Betrieb – sie liefert Strom und spendet Schatten zugleich.

In Wien-Floridsdorf leuchtet jetzt nicht nur die Sonne, sondern auch die Zukunft: Die Wiener Linien haben gemeinsam mit Wien Energie die erste Fassaden-Photovoltaikanlage der Stadt in Betrieb genommen. Die Anlage ist direkt in die Glasfassade der U6-Station Floridsdorf integriert und sorgt dafür, dass Sonnenlicht nicht nur Strom, sondern auch angenehmen Schatten liefert – ein echter Doppelnutzen.

©Wiener Linien Seit Juni läuft die Anlage im Testbetrieb.

120.000 Kilowattstunden in nur drei Monaten

Seit Juni läuft die Anlage im Testbetrieb – mit beeindruckenden Ergebnissen: Bereits bis Ende September erzeugten die Fassaden- und Dachmodule über 120.000 Kilowattstunden Strom. Im Juli deckte die Station damit rund 60 Prozent ihres eigenen Energiebedarfs. Überschüssiger Strom wird sogar an benachbarte U-Bahn-Stationen weitergegeben.

Nachhaltigkeit mit Stil und Funktion

Die 1.300 Quadratmeter große Glasfassade am Osteingang der Station wurde im Zuge von Sanierungsarbeiten modernisiert. Dabei kamen semitransparente PV-Glaselemente zum Einsatz: Sie erzeugen Energie, lassen Licht durch und spenden zugleich Schatten. Etwa 60 Prozent der Fassade dient jetzt aktiv der Stromproduktion – der Rest sorgt weiterhin für helles Tageslicht im Gebäude.

Stadt setzt auf Innovation im Öffi-Bereich

„Diese Fassade zeigt, wie Innovation und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen“, so Öffi-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ). „Sie kühlt, produziert Sonnenstrom und verbessert das Klima im Stationsgebäude. Solche Projekte sichern Wiens hohe Lebensqualität auch in Zukunft.“ Auch die Wiener Linien wollen weitere Flächen nutzen: „Wir prüfen bei jedem Bauprojekt, ob PV-Anlagen möglich sind – ob Dach oder Fassade“, erklärt Gudrun Senk, technische Geschäftsführerin.

Ein Drittel des Strombedarfs selbst produziert

Insgesamt wurden an der Station und am Stellwerk 685 Solarmodule mit einer Leistung von rund 260 Kilowatt-Peak (kWp) installiert. An sonnigen Tagen produziert die Anlage mehr Strom, als vor Ort für Lifte, Rolltreppen und Beleuchtung benötigt wird. Damit decken die Wiener Linien künftig ein Drittel des jährlichen Stromverbrauchs der Station Floridsdorf selbst ab.

Wien setzt auf Sonnenkraft

Die Photovoltaik-Offensive von Wiener Linien und Wien Energie läuft seit 2020. Mittlerweile sind 27 Solarkraftwerke auf Öffi-Flächen in Betrieb – sie erzeugen jährlich 5,7 Millionen Kilowattstunden grünen Strom. Damit können rund 2.850 Wiener Haushalte ein Jahr lang mit Ökostrom versorgt werden.