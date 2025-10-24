Am Westbahnhof: Unbekannter verletzt Mann schwer mit Messer

Am Donnerstagabend wurde ein 32-jähriger Mann am Wiener Westbahnhof bei einem Messerangriff verletzt. Der Täter ist flüchtig – die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Schockierende Szenen am Westbahnhof: Am 23. Oktober 2025, gegen 22 Uhr, wurde ein 32-jähriger Mann Opfer eines Messerangriffs. Laut Polizei kam der Verletzte selbst auf Beamte des Stadtpolizeikommandos Josefstadt zu und erklärte, soeben attackiert worden zu sein.

Angriff nach kurzer Unterhaltung

Der Mann soll sich laut Ermittlungen am Westbahnhof mit einem Freund getroffen haben, als die beiden von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurden. Nach einem kurzen Gespräch zog der Unbekannte plötzlich ein Messer und stach dem Opfer in den linken Oberschenkel. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Bahnsteige.

Polizei sucht Zeugen – Täter auf der Flucht

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung laufen auf Hochtouren. Hinweise zum Täter oder zur Tat nimmt jede Polizeidienststelle entgegen – auch anonym.