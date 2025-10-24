Nachbar hört Hilferufe: Mann (38) in Wien mit Axt attackiert

Ein Besuch eines Freundes endete für den Mann anders als erwartet: Statt seines Freundes drangen zwei Unbekannte in seine Wohnung ein und schlugen ihn brutal zusammen. Danach ergriffen sie die Flucht.

Am Donnerstagnachmittag alarmierte ein Zeuge die Polizei, als er Hilfeschreie aus einer Nachbarwohnung hörte. Als die Beamten eintrafen, bot sich ihnen ein schreckliches Bild: Im Vorzimmer lag ein stark blutender 38-jähriger Mann. Er war ansprechbar und erzählte, dass zwei Männer an seine Wohnungstür geklopft hätten. Er hatte einen Freund erwartet, der ihn besuchen wollte. Statt seines Bekannten drangen jedoch zwei Männer in seine Wohnung ein und versuchten, ihn mit Kabelbindern zu fesseln.

Opfer brutal niedergeschlagen

Das Opfer setzte sich zur Wehr, doch einer der Täter schlug mehrfach mit dem Stiel einer Axt auf seinen Kopf ein. Anschließend durchsuchten die mutmaßlichen Täter die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern verlief bisher ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt.