Jugendlicher bei Messerangriff in Wien-Meidling lebensgefährlich verletzt

Blutige Auseinandersetzung in Wien-Meidling: Am Donnerstagabend wurde ein Jugendlicher am Schedifkaplatz bei einem Streit mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt.

Dramatische Szenen am Donnerstagabend in Wien-Meidling: Gegen 18.45 Uhr kam es am Schedifkaplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Laut Polizei zog einer der Beteiligten plötzlich ein Messer und stach auf einen anderen Jugendlichen ein. Zeugen alarmierten sofort den Notruf.

Opfer notoperiert – Zustand stabil

Die Berufsrettung Wien war rasch vor Ort und versorgte den schwer verletzten Jugendlichen notfallmedizinisch. Er wurde in ein Spital gebracht und noch am Abend notoperiert. Nach Angaben der Polizei befindet sich der junge Mann mittlerweile in stabilem Zustand, Lebensgefahr konnte jedoch erst nach der Operation gebannt werden.

Täter auf der Flucht – Polizei bittet um Hinweise

Die Angreifer flüchteten unmittelbar nach der Tat. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte bisher niemand festgenommen werden. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Jugendlichen werden unter 01 31310 57800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen – auch anonym.