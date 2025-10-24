Mann belästigt Jugendliche (17) nach Konzert in Stiegenhaus sexuell

Schockierender Vorfall in Wien-Penzing: Eine 17-Jährige wurde am späten Donnerstagabend in einem Wohnhaus von einem Unbekannten bedrängt und sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Donnerstagabend, dem 23. Oktober 2025, kam es in Wien-Penzing zu einem beunruhigenden Zwischenfall. Eine 17-jährige Wienerin wurde gegen 23.15 Uhr Opfer sexueller Belästigung, als sie nach einem Konzert nach Hause kam.

Täter folgt Opfer in den Aufzug

Die Jugendliche bemerkte, dass ihr ein unbekannter Mann in ihr Wohnhaus folgte. Im Aufzug bedrängte der Mann die 17-Jährige und griff ihr unter den Rock. Geistesgegenwärtig stieß sie den Täter weg und flüchtete in ihre Wohnung.

Täterbeschreibung veröffentlicht

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – bislang ohne Erfolg. Der Verdächtige wird als 40 bis 50 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, mit kräftiger Statur, kurzen dunklen Haaren und einer auffälligen orangefarbenen Pufferjacke beschrieben.

Polizei bittet um Hinweise

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich – auch anonym – unter 01 31310 25800 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.