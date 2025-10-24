Wintermarkt am Riesenradplatz eröffnet mit spektakulärer Lichtshow

Am 21. November startet Wiens größter Wintermarkt im Prater. Die feierliche Illuminierung des Riesenrads markiert den Auftakt von 47 Tagen voller Musik, Kulinarik, Unterhaltung und festlicher Stimmung.

Von Donnerstag, den 21. November 2025 bis Dienstag, 6. Jänner 2026 verwandelt sich der Riesenradplatz im Wiener Prater wieder in ein funkelndes Winterwunderland. Zum Auftakt erstrahlt das Wiener Riesenrad erstmals in einer spektakulären Lichtinszenierung – ein Highlight, das den Startschuss für 47 Tage voller Musik, Kulinarik und Familienfreude gibt.

©Julius Silver Zum Auftakt erstrahlt das Wiener Riesenrad erstmals in einer spektakulären Lichtinszenierung.

Der Prater rockt: 35 Live-Konzerte bei freiem Eintritt

Unter dem Motto „Der Prater rockt!“ bietet der Wintermarkt ein abwechslungsreiches Musikprogramm mit 35 Live-Konzerten. Von Gospel über Pop bis Soul sorgen heimische und internationale Acts wie Sam Brisbe & Friends, The Men oder Niddl & Pross für mitreißende Stimmung – bei freiem Eintritt und ohne Konsumzwang.

Genuss und Geschenke auf 15.000 Quadratmetern

Mit über 31 Gastronomieständen und liebevoll dekorierten Geschenkbuden ist der Wintermarkt am Riesenradplatz der größte seiner Art in Österreich. Ob heiße Maroni, Punschvariationen, Streetfood oder Handwerkskunst – hier findet man alles für gemütliche Stunden im Advent. Auch die Luftburg verwandelt sich in eine festliche „Winterburg“ mit Spielplatz und Boccia-Bahnen.

©Julius Silver Ob heiße Maroni, Punschvariationen, Streetfood oder Handwerkskunst – hier kann man genießen.

Perchtenlauf und Familien-Highlights

Am 30. November wird’s wild: Beim traditionellen Perchtenlauf ziehen 200 „Kramperln“ mit Masken, Kostümen und Glocken über den Platz und vertreiben die bösen Geister des Winters. Tagsüber sorgen Gratis-Luftburgspringen, Kinderaktionen und Praterattraktionen für leuchtende Augen bei kleinen Besucher.

©Julius Silver Beim traditionellen Perchtenlauf ziehen 200 „Kramperln“ mit Masken, Kostümen und Glocken über den Platz und vertreiben die bösen Geister des Winters.

Winterspaß im Prater

Auch im Winter bleibt der Prater ein Ort voller Abenteuer: Ob mit dem Winterzug, im Autodrom, bei Madame Tussauds, in der Magic World Vienna oder bei einer romantischen Fahrt mit dem Riesenrad – der Wintermarkt bietet Unterhaltung für Groß und Klein, Tag für Tag.

Vorteile für Wiener

Mit dem Vorteilsclub der Stadt Wien sparen Besucher jeden Montag 25 % auf Speisen und Produkte teilnehmender Stände sowie 1+1 gratis bei vielen Fahrgeschäften. Ideal, um den Winterspaß doppelt zu genießen!