Samstag in Wien bringt „eher wenig Sonnenschein“

Mit vielen Wolken und wenigen Auflockerungen wartet der Samstag in Wien auf. Die Temperaturen erreichen im Tagesverlauf bis zu 14 Grad.

Am Samstag erwarten uns vor allem am Vormittag und zum Start in den Tag in Wien „umfangreiche Wolken“ und „eher wenig Sonnenschein“, wie die Meteorologen der „GeoSphere Austria“ berichten. Am Nachmittag können dann neben Auflockerungsphasen auch einzelne Regenschauer mit dabei sein. Während die Frühtemperaturen bei fünf Grad liegen werden, klettern sie im Tagesverlauf auf bis zu 14 Grad hinauf.