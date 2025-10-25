60 Bäume für Wiens 1. „Straßenpark“ in der Wagramer Straße

In der ganzen Stadt wird entsiegelt, begrünt und gekühlt. Die klimafitte Umgestaltung der Wagramer Straße zählt dabei zu den Leuchtturmprojekten der „Raus aus dem Asphalt Offensive“. War die Wagramer Straße früher eine reine Durchzugsstraße, wurde jetzt ein neuer Lebensraum geschaffen. Highlight in der Wagramer Straße ist neben dem neuen, extra breiten Mega-Radhighway der neue 250 m lange Straßenpark zwischen Steigenteschgasse und Wintzingerodestraße – der 1. dieser Art in Wien. Hier werden in den kommenden Wochen rund 60 neue Bäume gepflanzt, die kühle Jahreszeit bietet optimale Bedingungen zum Anwurzeln und Wachsen. Mobilitätsstadträtin Ulli Sima und Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy haben bei den Baumpflanzungen mitangepackt.

6.500 Quadratmeter Fläche entsiegelt

Wiens erster Straßenpark macht die Umgestaltung der Wagramer Straße, die in mehreren Abschnitten entsiegelt und begrünt wurde, komplett. Entlang des neuen Radwegs – Teil von Wiens 1. Mega-Rad-Highway von der City bis nach Kagran – wurden von der Arbeiterstrandbadstraße bis zum Kagraner Platz bereits 63 Bäume gepflanzt und insgesamt mehr als 140 Grünflächen angelegt. Nun folgen bis Jahresende die 60 Bäume im Straßenpark. Bereits seit Sommer 2025 war der Straßenpark so weit fertiggestellt, um den Aufenthalt in der Wagramer Straße nicht nur für Radfahrende, sondern auch für Zufußgehende zum Vergnügen zu machen. Mit den Baumpflanzungen wurde auf den kühlen Herbst gewartet, um den Bäumen optimale Wachstumsbedingungen zu bieten. Der „Straßenpark“ verläuft zu beiden Seiten der Wagramer Straße, in deren Mitte ein zusätzlicher Grünstreifen verläuft. Er hat hier so viel Platz, weil in diesem Abschnitt u.a. der bereits seit Langem nicht mehr genutzte Gleiskörper entfernt wurde. Die 60 neuen Bäume gesellen sich auf diversen Grünflächen zu dutzenden bereits gepflanzten Hochstammsträuchern und bunten Gräserbeeten hinzu, die im Herbst in bunten Farben leuchten. Dazwischen verlaufen mit heller Pflasterung gestaltete Wege. Insgesamt wurden so allein im Straßenpark 6.500 Quadratmeter Fläche entsiegelt.

Neues Outfit für die Wagramer Straße – mehr als 120 neue Bäume

Insgesamt wurden entlang der Wagramer Straße (inkl. Straßenpark) 8.100 Quadratmeter neue Grünflächen angelegt und weitere 8.700 Quadratmeter mit heller, klimafreundlicher Pflasterung versehen. 24 klimafitte Aufenthaltsbereiche entlang der Wagramer Straße laden zum Verweilen und Entspannen ein, Abkühlung garantieren im nächsten Sommer 35 Nebelstelen, 11 Trinkbrunnen und 6 Wasserspiele und 63 Bäume. Mit den 60 Bäumen des Straßenparks gibt es damit mehr als 120 neue Bäume für die Wagramer Straße.