Unabhängiges Kinderschutzzentrum Wien eröffnet zusätzlichen Standort

Mit dem zweiten Standort im 6. Bezirk schafft das Kinderschutzzentrum zusätzliche Therapie- und Beratungsräume und baut sein Angebot weiter aus. Ziel ist es, mehr Familien rasch und niederschwellig zu erreichen, in Akutfällen sofort ein Beratungsgespräch anbieten zu können und auch langfristig zu unterstützen, so lange es notwendig ist. Zur Eröffnung sprachen Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Mag.a Bettina Emmerling, Vertreter der Kinder- und Jugendhilfe MA11 sowie Dr.in Anna Schwitzer, Leiterin des Unabhängigen Kinderschutzzentrums Wien.

Kinderschutz weiterhin unverzichtbar

Nach wie vor sind viele Kinder und Jugendliche von Gewalt betroffen – in ihren Familien, aber auch außerhalb. Diese Kinder und Jugendliche brauchen Anlaufstellen, an denen sie und ihre Bezugspersonen schnell und unbürokratisch Hilfe und Unterstützung bekommen. „Es ist nicht leicht, über Gewalt zu sprechen – aber notwendig“, so Dr.in Anna Schwitzer, Leiterin des Unabhängigen Kinderschutzzentrums Wien. „Die Erweiterung unseres Angebots ist ein wichtiger Schritt für den Kinderschutz in Wien. Wir wollen Kinder früher und nachhaltiger schützen – durch niederschwellige, multiprofessionelle und präventive Begleitung von Familiensystemen.“ Das Kinderschutzzentrum ist aber nicht nur ein Ort für gewaltbetroffene Kinder und Jugendliche: „An uns können sich alle wenden, die sich Sorgen um ein Kind machen – Kinder, Eltern, Angehörige und Fachkräfte“, sagt Anna Schwitzer. Sie weist auch auf gezielte Unterstützungsangebote für Eltern im Kinderschutzzentrum hin: „Oft glauben Eltern, sie müssen erst kommen, wenn etwas passiert ist – dabei sind wir auch da, wenn man einfach merkt, dass einem alles zu viel wird.“