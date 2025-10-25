Todkranker Welpe in Müllsack ausgesetzt: Tier überlebte nicht

Ein Welpe wurde am 12. Oktober in einem Müllsack in der Wolgemuthgasse ausgesetzt. Das hilflose Tier konnte trotz sofortiger Versorgung nicht gerettet werden. Das Veterinäramt bittet dringend um Hinweise, um den Täter zu finden.

Der Hund musste eingeschläfert werden. Das Veterinäramt bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Der Hund musste eingeschläfert werden. Das Veterinäramt bittet um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern.

Am 12. Oktober wurde von einem aufmerksamen Bürger an der Hotline des Veterinäramts der Fund eines drei bis vier Monate alten Spitzwelpen gemeldet, der winselnd in einem Plastiksack neben einem Müllcontainer in der Wolgemuthgasse im 22. Wiener Bezirk lag. Das Tier wurde von der Tierrettung sofort abgeholt und in die Tierklinik zur weiteren Versorgung gebracht.

Welpe musste eingeschläfert werden

Bei der Erstuntersuchung zeigte der Welpe eine Verformung des Schädels, einhergehend mit Flüssigkeitsansammlungen am Kopf und derart starke neurologische Symptome, dass er letztendlich eingeschläfert werden musste. “Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Tier eine angeborene Veränderung des Schädelknochens hatte. Die Symptomatik lässt jedoch den Verdacht zu, dass das Tier zusätzlich ein Schädel-Hirn Trauma erlitt.” erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts und ergänzt: “Ganz unabhängig von der Todesursache ist alleine das Aussetzen eines hilflosen Welpens in einem Müllsack eine Straftat. Es drohen Strafen bis zu 7.500 Euro”

Hinweise gesucht

Das Veterinäramt bittet daher alle Bürger um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern. „Sollten Sie Hinweise haben, wem das Tier gehört hat, oder das Tier wiedererkennen, dann melden Sie dies bitte an der Hotline des Veterinäramts unter 01 4000 8060“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 11:13 Uhr aktualisiert