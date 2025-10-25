Petra Hartlieb gewinnt Leo-Perutz-Preis für Wiener Kriminalliteratur 2025

Der sechzehnte Leo-Perutz-Preis für Wiener Kriminalliteratur wurde am Donnerstag, den 23. Oktober 2025 im Rahmen der Kriminacht im Café Landtmann an Petra Hartlieb verliehen.

Die diesjährige Preisträgerin wurde für ihren Kriminalroman „Freunderlwirtschaft“ (DuMont Buchverlag) ausgezeichnet. Der mit 5.000 Euro dotierte Literaturpreis wurde in Vertretung für Wiens Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler von Heide Kunzelmann, Referatsleiterin für Literatur und Öffentlichkeitsarbeit der Kulturabteilung der Stadt Wien, und Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbandes des Österreichischen Buchhandels, überreicht. Der Leo-Perutz-Preis wird gemeinsam von der Stadt Wien Kultur und dem Hauptverband des Österreichischen Buchhandels gestiftet. Auf der Shortlist für den Leo-Perutz-Preis 2025 waren insgesamt fünf Werke zu finden: Neben Petra Hartlieb waren auch Gudrun Lerchbaum mit „Niemand hat es kommen sehen“ (Haymon Verlag), Annemarie Mitterhofer mit „Wiener Enzianmord“ (Gmeiner Verlag), Ursula Poznanski mit „Teufels Tanz“ (Knaur Verlag) und Thomas Raab mit „Der Metzger gräbt um“ (Haymon Verlag) nominiert. Die Laudatio hielt der Autor und Vorjahressieger Heinrich Steinfest. Nach der Preisverleihung lasen alle Nominierten in unterschiedlichen Locations der Kriminacht in Wiener Kaffeehäusern.

Über die Preisträgerin Petra Hartlieb wurde 1967 in München geboren und ist in Oberösterreich aufgewachsen. Sie studierte Psychologie und Geschichte und arbeitete danach als Pressereferentin und Literaturkritikerin in Wien und Hamburg. 2004 übernahm sie eine Wiener Traditionsbuchhandlung. Davon erzählen ihre Bestseller „Meine wundervolle Buchhandlung“ und „Weihnachten in der wundervollen Buchhandlung“. Bei DuMont erschienen außerdem „Wenn es Frühling wird in Wien“, „Sommer in Wien“ und „Herbst in Wien“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.10.2025 um 13:05 Uhr aktualisiert