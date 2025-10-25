Wiener Stadtgärten pflanzen über 590.000 Blumenzwiebeln

Mit dem Einzug des Herbstes gibt es bei den Wiener Stadtgärten einiges zu tun. Die bunte Blütenpracht der Sommerblumen verliert langsam an Intensität und die Stadtgärtnerinnen und Stadtgärtner beginnen damit, die verblühten Pflanzen aus den Beeten zu entfernen. Diese werden jedoch nicht einfach entsorgt, sondern fachgerecht kompostiert, um später als wertvoller, natürlicher Dünger wieder in den Naturkreislauf zurückzukehren. Die Beete werden anschließend auf den kommenden Frühling vorbereitet, indem frische Blumenzwiebeln gesetzt werden. Diese überraschen im kommenden Jahr mit Blütenreichtum und Farbenvielfalt. Im Türkenschanzpark im 18. Bezirk wird zudem an einer weiteren blühenden Besonderheit für das nächste Frühjahr gearbeitet: Eine neue Krokuswiese soll Insekten als frühes Nahrungsangebot dienen.

©Stadt Wien/Markus Wache

Gleichzeitig starten auch die umfangreichen Laubarbeiten. Jedes Jahr werden dabei mehrere Tonnen Laub entfernt – doch nicht vollständig: An ausgewählten Stellen bleibt bewusst eine dünne Laubschicht liegen, da sie wertvollen Lebensraum für Insekten und Kleintiere bietet und so die Artenvielfalt unterstützt. „Mit Beginn der herbstlichen Pflanzsaison legen die Wiener Stadtgärten den Grundstein dafür, dass unsere Stadt im kommenden Frühling wieder in voller Farbenpracht erblüht. In den nächsten Wochen werden mehr als 690.000 Blumenzwiebeln eingesetzt. 100.000 davon sind für eine komplett neue Wildkrokus-Wiese im Türkenschanzpark vorgesehen, von der vor allem die Artenvielfalt profitiert.”, so Jürgen Czernohorszky, Klimastadtrat.

Über 590.000 Blumenzwiebeln warten auf ihren Einsatz

In den ersten Herbst-Wochen pflanzen die Wiener Stadtgärten über 590.000 Blumenzwiebeln in mehr als 470 Blumenbeeten: Besonders Tulpenzwiebeln kommen dabei großflächig zum Einsatz. Um die empfindlichen Blumenzwiebeln zu schützen, werden sie nach dem Einpflanzen zudem mit rund 70 Tonnen Reisig abgedeckt. Blumenbeete, in denen bereits Tulpenzwiebeln stecken, sind mit kleinen Hinweisschildern „Vorsicht – hier schlafen Blumenzwiebeln“ gekennzeichnet. Diese freundliche Bitte richtet sich an alle Spaziergänger, damit die Blumenbeete unversehrt bleiben und die Tulpen friedlich gedeihen können. Welche farbenfrohen Blüten die Stadt im Frühling schmücken werden, bleibt vorerst offen und weckt schon jetzt neugierige Vorfreude.

100.000 Zwiebeln für neue Krokuswiese

Im Türkenschanzpark im 18. Bezirk entsteht in diesem Herbst zudem eine neue Krokuswiese. Knapp 100.000 Zwiebeln werden dafür in eine Wiese gesetzt, die ab dem nächsten Frühling bunte Farbakzente setzen werden. Die Krokusse erfüllen daneben eine wichtige ökologische Funktion: Dank ihrer frühen Blütezeit bieten sie Insekten bereits Nahrung, noch bevor andere Pflanzen aufblühen. Einmal eingesetzt, bleiben die Zwiebeln in der Wiese und treiben jedes Jahr im Frühling erneut aus.



