Böller-Unfall in Wien: 14-Jähriger verliert Finger bei Explosion

Ein 14-Jähriger wurde am Freitagnachmittag in Wien-Hernals schwer verletzt, als er in einem Park verbotene Pyrotechnik zündete.

Ein lauter Knall erschütterte am gestrigen Freitag, dem 24. Oktober, gegen 17 Uhr die Pezzlgasse im 17. Wiener Gemeindebezirk. Ein 14-jähriger Jugendlicher zündete dort in einem Park Pyrotechnik – mit schlimmen Folgen. Durch die Explosion eines sogenannten Blitzknallsatzes wurde dem Burschen ein Finger abgetrennt. Die Berufsrettung Wien leistete sofort Erste Hilfe und brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Verbotene Pyrotechnik im Spiel

„Im Zuge erster Befragungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei dem Böller um einen verbotenen Blitzknallsatz handelte“ heißt es vonseiten der Beamten. Der Jugendliche gab an, den gefährlichen Sprengkörper von Bekannten erhalten zu haben. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Brand, hat die weiteren Untersuchungen übernommen.

Polizei appelliert an Vernunft

Die Wiener Polizei warnt einmal mehr vor der Verwendung nicht zugelassener Pyrotechnik. „Die meisten Unfälle und gefährlichen Vorfälle mit pyrotechnischen Erzeugnissen sind auf Sorglosigkeit, Unachtsamkeit sowie nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Verwendung zurückzuführen“, heißt es von der Landespolizeidirektion Wien. Besonders gefährlich seien Böller, die ohne Sicherheitsprüfung aus dem Ausland eingeführt werden.

Schwere Strafen bei Verstößen

Neben der akuten Verletzungsgefahr drohen auch rechtliche Konsequenzen: Wer gegen das Pyrotechnikgesetz verstößt, muss mit Verwaltungsstrafen von bis zu 3.600 Euro rechnen. In besonders schweren Fällen können auch strafrechtliche Folgen drohen.