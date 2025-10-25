Mann sticht mehrmals mit Schraubenzieher auf Wiener (30) ein

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. Oktober 2025 gegen 2.45 Uhr, wurde die Polizei wegen einer Prügelei in einer Wiener Tankstelle alarmiert. Vor Ort fanden die Beamten einen stark blutenden Mann mit Stichverletzungen vor.

Der 30-Jährige wurde von der Berufsrettung daraufhin erstversorgt und in ein Spital gebracht. Wie Zeugen gegenüber der Polizei berichteten, hatte er eine Auseinandersetzung mit einem Mann und einer Frau, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Der Mann zückte daraufhin einen Schraubenzieher und stach mehrfach auf das Opfer ein. Stichverletzungen fanden die Beamten dann im Gesicht, auf der Brust und am Rücken vor.

Landeskriminalamt ermittelt nun

Das Paar flüchtete anschließend zu Fuß stadteinwärts, Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. In der Tankstelle konnte die mutmaßliche Tatwaffe, der Schraubenzieher, am Boden liegend aufgefunden und sichergestellt werden. Das Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen nun übernommen.