Mann zückt bei Streit Messer und sticht auf Kontrahenten (32) ein

In Wien-Favoriten musste Freitagvormittag, am 24. Oktober 2025 gegen 10.15 Uhr, die Polizei ausrücken. Dort war ein Streit auf offener Straße eskaliert, berichten die Beamten nun.

Einer der Beteiligten hatte nämlich plötzlich ein Messer gezogen und auf den Kontrahenten eingestochen. Während der Täter daraufhin zu Fuß flüchtete, blieb das Opfer mit stark blutenden Schnittwunden an Hals und Händen zurück. Bis die Rettung eintraf, leisteten Polizisten Erste Hilfe, anschließend wurde der 32-jährige Marokkaner in ein Krankenhaus gebracht.

Mutmaßlicher Täter gefunden und vorläufig festgenommen

Da eine konkrete Personsbeschreibung vorlag, konnte der mutmaßliche Täter wenig später von Beamten der Bereitschaftseinheit Wien angehalten und vorläufig festgenommen werden. Bei ihm handelt es sich um einen 41-jährigen Marokkaner. Die Polizei konnte bei seiner Durchsuchung eine unbestimmte Menge Cannabisharz finden und sicherstellen.

Beide Beteiligte werden angezeigt

Er gab an, im Zuge des Streits von dem 32-Jährigen mit Pfefferspray eingesprüht worden zu sein, verletzt habe er sich dabei aber nicht. Sowohl das Messer als auch das Pfefferspray konnten in der Nähe des Tatortes gefunden und sichergestellt werden. Der 41-Jährige wurde nun wegen Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung und nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Auch dem 32-Jährigen flattert eine Anzeige ins Haus: wegen Verdachts der Körperverletzung.