Mit Alu-Gehstock und 4 Promille: 37-Jähriger prügelt auf Mann (45) ein

Weil sich zwei Männer am Praterstern prügelten und die Auseinandersetzung komplett eskalierte, musste auch die Polizei ausrücken. Ein stark betrunkener Mann hatte dort auf einen 37-Jährigen mit einem Gehstock eingeprügelt.

Freitagabend ist es in Wien-Leopoldstadt beim Praterstern gegen 20.15 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen. Laut ersten Zeugenaussagen soll einer der beiden daraufhin eine Eisenstange gezogen und mehrmals auf den anderen damit eingeschlagen haben. Das 45-jährige Opfer wurde dadurch schwer am Kopf verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Alu-Gehstock sichergestellt

Währenddessen flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß. Weit ist er aber nicht gekommen, die Beamten hielten ihn kurz darauf an und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der mutmaßlichen Tatwaffe handelt es sich um einen Gehstock aus Aluminium, diesen haben die Polizisten sichergestellt. Beim 37-jährigen Tschechen wurde zudem eine Alkoholisierung von vier Promille festgestellt, in einer ersten Vernehmung meinte er, sich an nichts erinnern zu können. Wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung wurde er jedenfalls angezeigt und befindet sich derzeit noch in polizeilichem Gewahrsam.