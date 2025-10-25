Nach Knall stand Auto in Wien-Margareten in Vollbrand

Wohl wegen eines technischen Defekts stand Samstagmittag in Wien-Margareten ein Auto in Vollbrand, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Davor hatten Anrainer angeblich einen Knall gehört, ehe das Auto erst stark zu rauchen begann und dann auch schon brannte. Die Berufsfeuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.