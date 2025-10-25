Skip to content
/ ©Leserfoto
Bild auf 5min.at zeigt ein Fahrzeug der Feuerwehr.
Die Berufsfeuerwehr Wien musste ausrücken und das Feuer löschen.
Wien / 5. Bezirk
25/10/2025
Keine Verletzten

Nach Knall stand Auto in Wien-Margareten in Vollbrand

Ein Brand inklusive starker Rauchentwicklung hat sich in Wien-Margareten Samstagmittag, am 25. Oktober 2025, ereignet. Betroffen war dabei ein Auto.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Wohl wegen eines technischen Defekts stand Samstagmittag in Wien-Margareten ein Auto in Vollbrand, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Davor hatten Anrainer angeblich einen Knall gehört, ehe das Auto erst stark zu rauchen begann und dann auch schon brannte. Die Berufsfeuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

