Viviana wird zur Lebensretterin: „Schön, dass es Menschen wie dich gibt“

Viviana ist zwar erst 21 Jahre alt, sie wurde aber bereits zur Lebensretterin, indem sie Stammzellen einem Mann aus Westeuropa gespendet hat.

2024 hat sich Viviana als Stammzellspenderin typisieren lassen, nun war es so weit. Sie wurde für einen Westeuropäer zur Lebensretterin, indem sie ihre Stammzellen ihm gespendet hat. „Im Großen und Ganzen ging es mir während der Spende und auch danach sehr gut“, erzählt die Burgenländerin nun. Die Spende würde jenen Menschen, die bereit sind, zu spenden, auch gar keine Schmerzen bereiten. „Es hat mich sehr gefreut, einem Menschen neue Hoffnung auf ein Leben zu schenken“, so die 21-Jährige. Der Verein „Geben für Leben“ bedankt sich bei der jungen Frau aus Loipersdorf mit den Worten: „Schön, dass es Menschen wie dich gibt.“

Auch du willst zum Lebensretter werden?

Wenn auch du zum Lebensretter und Stammzellspender werden willst, musst du dich typisieren lassen. Die Voraussetzungen dafür sind einfach: Du musst zwischen 16 und 45 Jahre alt und gesund sein. Das Typisierungsset kannst du dir dabei entweder direkt zu dir nach Hause kommen lassen oder das Ganze im Rahmen einer Typisierungsaktion von Profis erledigen lassen. Alle Informationen dazu findet ihr auch auf der Website des Vereins „Geben für Leben“ hier.