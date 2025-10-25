36-Jähriger stürzt 4,5 Meter ab, wird ins Krankenhaus geflogen

Bei Verschraubungsarbeiten an den Dachpaneelen am Neubau einer landwirtschaftlichen Maschinenhalle im Bezirk Gmünd (Niederösterreich) ist ein 36-jähriger Mann abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich Samstagnachmittag, am 25. Oktober 2025 gegen 14.25 Uhr. Als der 36-Jährige im Gemeindegebiet von Friedreichs (Bezirk Gmünd, Niederösterreich) die Verschraubungsarbeiten durchführte, stürzte er knapp 4,5 Meter ab, wie die Polizei berichtet. Dabei verletzte er sich an beiden Beinen und musste vom Rettungshubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen werden.