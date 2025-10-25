Skip to content
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt Wien von oben mit Wolken
Nach sonnigem Start ziehen am Sonntag über Wien zunehmend Wolken auf.
Wien
25/10/2025
Prognose

Wien: Windiger Nationalfeiertag mit Sonne und Wolken

In Wien startet der Nationalfeiertag freundlich, doch ab Mittag ziehen Wolken auf. Der Wind frischt spürbar auf.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Der Sonntag (26. Oktober 2025) zeigt sich in Wien zweigeteilt. „Nach einem noch vielerorts sonnigen Start in den Tag ziehen ab der Mittagszeit immer mehr Wolken auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regen fällt dabei nur vereinzelt und bleibt meist unbedeutend. Dafür bläst der Wind lebhaft aus West und sorgt für frische Luft. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 7 Grad, die Höchstwerte erreichen etwa 13 Grad.

