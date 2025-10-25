Wien: Windiger Nationalfeiertag mit Sonne und Wolken

Der Sonntag (26. Oktober 2025) zeigt sich in Wien zweigeteilt. „Nach einem noch vielerorts sonnigen Start in den Tag ziehen ab der Mittagszeit immer mehr Wolken auf“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Regen fällt dabei nur vereinzelt und bleibt meist unbedeutend. Dafür bläst der Wind lebhaft aus West und sorgt für frische Luft. Die Frühtemperaturen liegen bei rund 7 Grad, die Höchstwerte erreichen etwa 13 Grad.