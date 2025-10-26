Ab sofort befahrbar: Meiselstraße wurde zu klimafitter Fahrradstraße

Der zweite Teil der Radverbindung durch 15. und 14. Bezirk ist ab sofort befahrbar. Der erste 1,6 kilometerlange Abschnitt der Radverbindung entlang der Hütteldorfer Straße vom Gürtel bis zur Johnstraße ist bereits seit Ende 2024 fertig und befahrbar. Ein durchgehender, baulich getrennter, 3,5 m breiter Zwei-Richtungs-Radweg verläuft hier auf der Hütteldorfer Straße vom Gürtel bis zur Wurmsergasse. Entlang der Strecke wurden 39 neue Bäume gepflanzt. Ab der Wurmsergasse geht es über die verkehrsberuhigte Wasserwelt bis zur Johnstraße. Ab hier geht es nun weiter auf dem zweiten, rund 1,3 Kilometer langen Abschnitt. Dieser verläuft zunächst entlang der Meiselstraße, die l an den bestehenden Radweg auf der Wasserwelt anschließt. Die Meiselstraße wurde von der Johnstraße bis zur Drechslergasse auf 900 Meter zur klimafitten Fahrradstraße, von dort geht es auf der Hütteldorfer Straße weiter auf einem neuen Zwei-Richtungs-Radweg bis zur Leyserstraße.

©Stadt Wien/Christian Fürthner v.l.n.r.: Bezirksvorsteher von Rudolfsheim-Fünfhaus Dietmar Baurecht und Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner.

„Der erste Teil der neuen Radverbindung – der Zwei-Richtungs-Radweg in der Hütteldorfer Straße – ist bereits seit letztem Jahr ein viel genutztes Radfahr-Highlight, nun bietet die Verbindung über die begrünte Fahrradstraße in der Meiselstraße insgesamt 3 km höchsten Fahrkomfort! Über 4.000 Quadratmeter entsiegelte Flächen allein im 2. Abschnitt der TOP-Radverbindung sind ein klares Statement in Sachen klimafitte Stadt. Dazu gesellen sich noch heuer 60 neue Bäume, die im nächsten Sommer kühlenden Schatten spenden werden“, betont Mobilitätsstadträtin Ulli Sima.

Sicherheit durch Verkehrsberuhigung

Die Umgestaltung zur klimafitten Fahrradstraße bedeutet nicht nur viel Begrünung und Kühlung, sondern auch Verkehrsberuhigung. Als Fahrradstraße ist die Meiselstraße für den motorisierten Verkehr nicht mehr durchgängig befahrbar. Sie wurde weitgehend zur stadtauswärtsführenden Einbahn mit Ausnahme der Bereiche von Sturzgasse bis Nobilegasse und Reinlgasse bis Gurkgasse. Bei der Schule zwischen Beckmanngass und Hustergasse sowie zwischen Johnstraße und Sturzgasse gibt es eine Durchfahrtssperre. Gehsteigvorziehungen in den Kreuzungsbereichen sorgen dafür, dass die Sichtbeziehungen verbessert werden. 17 Baumneupflanzungen in insgesamt über 900 Quadratmeter neuen Grünflächen sorgen bald für Schatten und Kühlung in den warmen Monaten. Über 4.000 Quadratmeter wurden im 2. Abschnitt der neuen Rad-Achse entsiegelt (zusätzlich zu den über 2.000 Quadratmetern Grünfläche des ersten Abschnitts) und zum Teil mit neuer, sickerfähiger Pflasterung versehen. Allen, die im Grätzel zu Fuß unterwegs sind, stehen nun neue Sitzbänke mit einigen Tischen für ein Päuschen zur Verfügung. Trinkbrunnen und Fahrradbügel runden das Angebot ab.

Begrünter Schulvorplatz

Im Zuge der Umgestaltung der Meiselstraße wurde auch der Vorplatz der Schule Lortzinggasse begrünt und klimafit. Zwischen Beckmanngasse und Hustergasse, wo sich die Schule befindet, wurde die Zufahrt für Autos zur Gänze unterbunden. Das bedeutet zusätzliche Sicherheit für die Schüler*innen und Platz zur Umgestaltung. Ein Wasserspiel, Sitzmöbel und bald auch sechs neue Bäume sowie viel zusätzliche Grünfläche machen den Schulvorplatz zum Begegnungsraum. Hier kann nach der Schule in einer sicheren, schattigen Umgebung gespielt und getratscht werden. Abstellanlagen für Scooter und Fahrräder fördern klimafreundliche Mobilität und machen es noch leichter, mit dem Rad zur Schule zu kommen.

Neuer Zwei-Richtungs-Radweg von Drechslergasse bis Leyserstraße

Von der Meiselstraße geht es weiter über den bereits vorhandenen Zwei-Richtungs-Radweg auf der Drechslergasse – hier wird es drei neue Bäume geben – bis zur Hütteldorfer Straße. Entlang der Theodor-Körner-Kaserne bis zur Leyserstraße wurde die Nebenfahrbahn aufgelassen. Das schafft Platz für einen bis zu 3,5 Meter breiten Zwei-Richtungs-Radweg der Extraklasse und viel zusätzliche Begrünung. Der Radweg wird von der Fahrbahn durch einen großzügigen Grünbereich getrennt. 40 zusätzliche Baumpflanzungen zu beiden Seiten machen die Hütteldorfer Straße in diesem Abschnitt zur grünen Allee. Mikrofreiräume und Sitzgelegenheiten entlang der Kaserne laden zum Verweilen ein. Gegenüber der Kaserne und in der Mitte der neuen Radverbindung, zwischen Meiselstraße und Hütteldorfer Straße, befindet sich der Ludwig-Zatzka-Park. Auch dieser bekommt ein neues, klimafittes Gewand! Er befindet sich aktuell noch in der Umgestaltung und wird ab 2026 mit vielen neuen Grünflächen, Aufenthaltsmöglichkeiten und Sportgeräten zum grünen Grätzlzentrum.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 11:34 Uhr aktualisiert