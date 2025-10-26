Großflächige Sperre: Koffer lösten Polizei-Großeinsatz in Wien aus

Am Samstagabend, 25. Oktober, wurden in der Klopstockgasse, vor einem Standort der Zeugen Jehovas, zwei herrenlose Koffer entdeckt. Daraufhin rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus.

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften sorgte am Samstagabend in Wien-Hernals für Aufsehen. Zahlreiche Polizisten und Rettungskräfte rückten aus, nachdem in der Klopstockgasse, vor einem Standort der Zeugen Jehovas, zwei herrenlose Koffer entdeckt wurden.

Straßen großflächig gesperrt

Der Einsatzbereich wurde daraufhin großflächig abgesperrt. Vorsorglich waren auch Einsatzkräfte der Rettung und Feuerwehr vor Ort. Wie heute.at berichtet, wurden die Koffer von sprengstoffkundigen Organen geprüft. Kurz nach 22 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden – von den Gegenständen ging keine Gefahr aus. Unklar bleibt noch, wer die Koffer vor dem Standort der Zeugen Jehovas abgestellt hatte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 11:10 Uhr aktualisiert