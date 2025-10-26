Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeiauto in Wien vor dem Parlament bei Nacht.
Gestern spät Abends kam es im 15. Wiener Gemeindebezirk zu einer vermeintlichen Messerattacke.
15. Bezirk/Wien
26/10/2025
Festnahme

Mann wollte keine Drogen kaufen und wurde mit Messer attackiert

Gestern Abend wählte ein 26-Jähriger den Notruf, nachdem er auf offener Straße im 15. Wiener Gemeindebezirk von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden sein soll.

von Marlene Dorfer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Marlene Dorfer.
1 Minute Lesezeit(154 Wörter)

Dieser habe ihm zunächst Suchtgift zum Kauf angeboten, als er ablehnte, habe der Mann ein Messer gezogen und versucht, mehrmals auf ihn einzustechen.

Mit E-Scooter verfolgt

Der 26-Jährige konnte ausweichen und wurde nicht verletzt, heißt es von der Wiener Polizei. Als der Täter daraufhin flüchtete, verfolgte ihn das Opfer mit seinem E-Scooter und gab der Polizei telefonisch dessen Fluchtroute bekannt. Die Straßenbahngarnitur, in die der Angreifer inzwischen gestiegen war, konnte kurze Zeit später von Beamten der Sondereinheit WEGA am Neubaugürtel angehalten werden.

Vorläufig festgenommen

Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Syrer, wurde vorläufig festgenommen, die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte im Zuge der Durchsuchung seiner Sporttasche aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

Das Bild auf 5min.at zeigt ein Messer.
©LPD Wien
Dieses Messer wurde von der Wiener Polizei sichergestellt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: