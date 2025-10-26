Mann wollte keine Drogen kaufen und wurde mit Messer attackiert

Gestern Abend wählte ein 26-Jähriger den Notruf, nachdem er auf offener Straße im 15. Wiener Gemeindebezirk von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden sein soll.

Dieser habe ihm zunächst Suchtgift zum Kauf angeboten, als er ablehnte, habe der Mann ein Messer gezogen und versucht, mehrmals auf ihn einzustechen.

Mit E-Scooter verfolgt

Der 26-Jährige konnte ausweichen und wurde nicht verletzt, heißt es von der Wiener Polizei. Als der Täter daraufhin flüchtete, verfolgte ihn das Opfer mit seinem E-Scooter und gab der Polizei telefonisch dessen Fluchtroute bekannt. Die Straßenbahngarnitur, in die der Angreifer inzwischen gestiegen war, konnte kurze Zeit später von Beamten der Sondereinheit WEGA am Neubaugürtel angehalten werden.

Vorläufig festgenommen

Der Tatverdächtige, ein 26-jähriger Syrer, wurde vorläufig festgenommen, die mutmaßliche Tatwaffe, ein Klappmesser, konnte im Zuge der Durchsuchung seiner Sporttasche aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.