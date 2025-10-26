Bewaffneter Überfall auf Trafik in Penzing: Dieb flieht, aber ohne Geld

Am Samstag, den 25. Oktober 225 kam es um kurz vor 10 Uhr zu einem versuchten Trafikraub in Wien-Penzing. Der Dieb flüchtete daraufhin, die Polizei sucht nach ihm.

Am Samstag kam es zu einem versuchten Raub in einer Trafik in Penzing

Am Samstagvormittag betrat ein bislang unbekannter, maskierter Mann eine Trafik in Wien-Penzing und forderte die dortige Mitarbeiterin unter Vorhaltung eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Als die 55-Jährige der Forderung nicht nachkam, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Umfangreiche Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige wird laut Polizei folgendermaßen beschrieben: männlich

ca. 170 cm groß

kräftige Statur

dunkle Bekleidung

FFP2-Maske

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 13:52 Uhr aktualisiert