/ ©Montage: Canva/ 5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizisten in einer Trafik.
Am Samstag kam es zu einem versuchten Raub in einer Trafik in Penzing
14. Bezirk/Wien
26/10/2025
Auf der Flucht

Bewaffneter Überfall auf Trafik in Penzing: Dieb flieht, aber ohne Geld

Am Samstag, den 25. Oktober 225 kam es um kurz vor 10 Uhr zu einem versuchten Trafikraub in Wien-Penzing. Der Dieb flüchtete daraufhin, die Polizei sucht nach ihm.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)

Am Samstagvormittag betrat ein bislang unbekannter, maskierter Mann eine Trafik in Wien-Penzing und forderte die dortige Mitarbeiterin unter Vorhaltung eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Als die 55-Jährige der Forderung nicht nachkam, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Umfangreiche Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.

Der Tatverdächtige wird laut Polizei folgendermaßen beschrieben:

  • männlich
  • ca. 170 cm groß
  •  kräftige Statur
  • dunkle Bekleidung
  • FFP2-Maske
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 13:52 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

