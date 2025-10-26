/ ©Montage: Canva/ 5 Minuten
Bewaffneter Überfall auf Trafik in Penzing: Dieb flieht, aber ohne Geld
Am Samstag, den 25. Oktober 225 kam es um kurz vor 10 Uhr zu einem versuchten Trafikraub in Wien-Penzing. Der Dieb flüchtete daraufhin, die Polizei sucht nach ihm.
Am Samstagvormittag betrat ein bislang unbekannter, maskierter Mann eine Trafik in Wien-Penzing und forderte die dortige Mitarbeiterin unter Vorhaltung eines Messers zur Herausgabe von Bargeld auf. Als die 55-Jährige der Forderung nicht nachkam, ergriff der Täter ohne Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Umfangreiche Sofortfahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.
Der Tatverdächtige wird laut Polizei folgendermaßen beschrieben:
- männlich
- ca. 170 cm groß
- kräftige Statur
- dunkle Bekleidung
- FFP2-Maske
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.10.2025 um 13:52 Uhr aktualisiert
