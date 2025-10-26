Unfall bei Einsatzfahrt: Streifenwagen kollidiert mit Auto

Am 25. Oktober kam es am Neubaugürtel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenwagen und zwei haltenden Pkw. Eine 11-jährige Passagierin wurde dabei leicht verletzt, alle Fahrzeuge wurden beschädigt.

Gestern Nachmittag, 25. Oktober, kam es im Zuge einer Einsatzfahrt am Neubaugürtel in Wien trotz eingeleiteter Notbremsung zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Streifenkraftwagen und zwei an einer roten Ampel haltenden PKW. Der Funkwagen prallte dabei auf das Heck des Fahrzeugs einer 39-jährigen Frau, deren PKW dadurch auf das vor ihr stehende Fahrzeug eines 44-jährigen Mannes auffuhr.

11-Jährige bei Unfall verletzt

Bei dem Unfall wurde die 11-jährige Tochter des Lenkers im vorderen Fahrzeug leicht verletzt. Sie wurde durch die Berufsrettung Wien medizinisch erst- versorgt und in ein Spital gebracht. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.