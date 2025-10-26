Wegen 20 Euro: 13-Jähriger bei Raubversuch in Wien verletzt

Am 25. Oktober sollen zwei Jugendliche einen 13-jährigen Buben in Wien-Ottakring attackiert und versucht haben, ihm Geld abzunehmen. Die Täter konnten von der Polizei festgenommen werden, das Opfer blieb unverletzt.

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, gestern Mittag, 25. Oktober, in Wien-Ottakring einen 13-jährigen Buben attackiert und versucht zu haben, ihm Geld abzunötigen. Laut ersten Erhebungen sollen die beiden Tatverdächtigen den Unmündigen auf der Straße angesprochen und von ihm die Herausgabe von 20 Euro gefordert haben. Als der 13-Jährige sich weigerte, sollen die Jugendlichen ihn mit dem Knie in den Bauchbereich getreten und mit dem Umbringen bedroht haben.

Täter nach Fahndung von Polizei geschnappt

Das Opfer suchte daraufhin Schutz bei Passanten, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring die beiden mutmaßlichen Täter in der Nähe der Tatörtlichkeit anhalten und festnehmen. Der 15-Jährige und der 16-Jährige wurden in weiterer Folge über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen des Verdachts des versuchten Raubes auf freiem Fuß angezeigt. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die Ermittlungen übernommen.