Raubversuch auf Prater Hauptallee: Fünf Personen festgenommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. Oktober, wurden Beamte der Polizeiinspektion Tempelgasse im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf der Prater Hauptallee von zwei Männern angehalten, die angaben, soeben Opfer eines Raubversuchs geworden zu sein. Eine Gruppe von fünf jungen Männern hätten die beiden aufgefordert, ihnen Zigaretten zu geben und sie auf ihre Weigerung hin mit Faustschlägen und Fußtritten attackiert.

Fünf Personen festgenommen

Als die Täter den herannahenden Streifenkraftwagen wahrnahmen, seien sie geflüchtet. Im Zuge der Sofortfahndungsmaßnahmen konnten die fünf Tatverdächtigen im Nahbereich der Tatörtlichkeit angehalten und vorläufig festgenommen werden. Dabei verhielten sich der 22-Jährige, die beiden 18-Jährigen, und die beiden 15-Jährigen äußerst unkooperativ und aggressiv. Sie wurden wegen des Verdachts des versuchten Raubes angezeigt. Der 22-Jährige, der unter anderem eine gefährliche Drohung gegenüber einem der Beamten aussprach, wurde zudem wegen des Verdachts des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie wegen der Verletzung des öffentlichen Anstandes angezeigt. Einer der 18-Jährigen außerdem wegen Erregung ungebührlichen Lärms und Verletzung des öffentlichen Anstandes. Die beiden 20-jährigen Opfer gaben an, nur leicht verletzt worden zu sein und lehnten eine Behandlung durch einen Rettungsdienst ab. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, hat die Ermittlungen übernommen.