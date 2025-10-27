15 Stiche, kein Geständnis: Rätselhafter Mordfall vor Wiener Gericht

Ein mutmaßlich brutaler Mord erschüttert Rudolfsheim-Fünfhaus: Ab heute steht ein 38-jähriger Österreicher vor dem Wiener Landesgericht. Das Motiv ist weiter unklar – und ein zentraler Zeuge ist verschwunden.

Ein 38-jähriger Mann muss sich seit heute, Montag, am Wiener Landesgericht wegen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Dezember 2024 einen 72-jährigen Türken in dessen Wohnung im 15. Wiener Gemeindebezirk Rudolfsheim-Fünfhaus getötet zu haben. Laut Anklage soll der Beschuldigte dem Opfer insgesamt 15 Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Außerdem habe er den 72-Jährigen mehrfach auf den Kopf geschlagen und ihn mit beiden Händen gewürgt. Das Opfer wurde am 30. Dezember 2024 von seiner Ehefrau leblos im Badezimmer gefunden. Die Wohnung war verwüstet. Frau und Kinder waren zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause.

Angeklagter schweigt – Zeuge verschwunden

Der 38-Jährige bestreitet die Tat. Er hat sich bisher weder geständig gezeigt noch zu den Vorwürfen geäußert. Die Anklage stützt sich unter anderem auf eine Zeugenaussage – doch dieser Zeuge ist derzeit für das Gericht nicht auffindbar. Der Verdächtige war im Jänner 2025 festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Unklares Motiv, hohe Strafandrohung

Warum es zu der tödlichen Attacke gekommen sein soll, bleibt bislang unklar. Ein Streit, ein persönliches Motiv oder ein Raubüberfall – nichts davon konnte bislang bestätigt werden. Im Falle einer Verurteilung drohen dem Angeklagten zehn bis zwanzig Jahre oder lebenslange Haft.

Zweitägige Verhandlung angesetzt

Die Verhandlung ist auf zwei Tage angesetzt. Ob es zu einer Entscheidung noch diese Woche kommt, hängt auch davon ab, ob der verschwundene Zeuge ausfindig gemacht werden kann.