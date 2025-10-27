Gemeindebau-Mieter wehren sich: Nach Zinserhöhung droht Kostenexplosion

Nach dem Auslaufen der Wohnbauhilfe müssen viele Gemeindebaumieter plötzlich massiv mehr zahlen. Am Handelskai 214 regt sich nun Widerstand – Betroffene wollen rechtlich gegen die Erhöhungen vorgehen.

Nach Jahrzehnten läuft die staatliche Wohnbauhilfe aus – für viele Bewohner bedeutet das Mehrkosten von mehreren Hundert Euro im Monat.

Nach Jahrzehnten läuft die staatliche Wohnbauhilfe aus – für viele Bewohner bedeutet das Mehrkosten von mehreren Hundert Euro im Monat.

Im Wiener Gemeindebau am Handelskai 214 sorgt eine abrupte Mietzinserhöhung für Aufregung. Nach Jahrzehnten läuft die staatliche Wohnbauhilfe aus – für viele Bewohner bedeutet das Mehrkosten von mehreren Hundert Euro im Monat berichtet die Kronen Zeitung. Besonders betroffen sind langjährige Mieterinnen und Mieter mit alten Verträgen, die auf günstige Fixzinsen gesetzt hatten.

Unerwartete Mehrbelastung trifft viele hart

Für die Betroffenen kam die Mitteilung überraschend. „So eine Erhöhung kann man nicht einfach wegstecken“, sagt eine Bewohnerin. Die Mieten steigen teils von 600 auf über 1.000 Euro. Grund ist das Ende der Förderung, die über Jahrzehnte die Kreditzinsen der Wohnbaugesellschaften abgefedert hatte. Jetzt wird der volle Zinssatz an die Mieter weitergegeben.

Mieter wollen sich wehren

Die Hausgemeinschaft hat sich organisiert und will rechtliche Schritte prüfen. Unterstützung kommt auch von Mietervereinigungen, die Transparenz bei der Berechnung fordern. Denn: Nicht bei allen Häusern ist klar, wie stark und wann die Erhöhungen greifen. Die Bewohner verlangen Aufklärung – und faire Übergangsregelungen.

Weitere Gemeindebauten betroffen

Der Fall am Handelskai dürfte kein Einzelfall bleiben. Schon im kommenden Jahr laufen weitere Förderungen aus, wodurch ähnliche Zinssprünge drohen. Je nach Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kann die Miete künftig steigen – in seltenen Fällen aber auch leicht sinken. Betroffene werden aufgerufen, ihre Mietverträge genau zu prüfen und rechtzeitig Beratung in Anspruch zu nehmen.