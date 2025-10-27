Wiener Linien verdichten Intervalle zu Allerheiligen – Bauarbeiten im Herbst

Die Wiener Linien verstärken zu Allerheiligen ihr Angebot zu den Friedhöfen. Gleichzeitig nutzen sie die Herbstferien für Modernisierungen – mit Einschränkungen bei U-Bahn und Straßenbahn.

Auch die U4 wird weiterhin saniert: Bis zum 2. November hält sie in Richtung Heiligenstadt nicht in der Station Landstraße, da dort der Bahnsteig erneuert wird.

Zu Allerheiligen steht für viele Wiener der traditionelle Friedhofsbesuch auf dem Programm. Damit alle stressfrei und ohne Parkplatzsuche ans Ziel kommen, verdichten die Wiener Linien ihr Angebot. Besonders rund um die großen Friedhöfe wird das Öffi-Netz verstärkt. Zahlreiche Linien fahren am 1. November in kürzeren Intervallen und beginnen ihren Betrieb früher als sonst.

Zentralfriedhof & Co: Zusätzliche Intervalle

Die Straßenbahnlinien 11 und 71 bringen Besucher direkt zum Zentralfriedhof – beide Linien fahren am Feiertag in dichteren Takten. Der 11er startet bereits ab etwa 7 Uhr statt wie üblich um 9 Uhr. Auch zu den Friedhöfen in Nußdorf, Heiligenstadt und Sievering sind die Busse 38B und 39B unterwegs – von rund 8 bis 17 Uhr. Der 41A, 46A, 46B, 47A und 63A fahren ebenfalls in verkürzten Intervallen.

Bauarbeiten bringen Einschränkungen

Parallel zu den Sonderfahrplänen stehen in den Herbstferien auch wichtige Modernisierungsarbeiten an. Die Wiener Linien nutzen die schulfreie Zeit, um Gleise, Weichen und Bahnsteige zu erneuern. Davon betroffen sind U-Bahn- und Straßenbahnlinien – Fahrgäste sollten daher etwas mehr Zeit einplanen.

U6 geteilt unterwegs

Bei der U6 werden zwischen Spittelau und Jägerstraße die Weichen getauscht. Deshalb ist die Linie geteilt unterwegs – sie fährt zwischen Siebenhirten und Spittelau sowie Jägerstraße und Floridsdorf. Die Arbeiten dauern bis einschließlich 2. November 2025. Als Ersatz empfiehlt sich die Straßenbahnlinie 12, die beide Streckenabschnitte verbindet.

U4-Sanierung in der Station Landstraße

Auch die U4 wird weiterhin saniert: Bis zum 2. November hält sie in Richtung Heiligenstadt nicht in der Station Landstraße, da dort der Bahnsteig erneuert wird. Neu verlegt wird ein heller Granitboden und ein modernes Leitsystem für sehbehinderte Fahrgäste. Ab dem 3. November bis 4. Dezember 2025 ist die Station dann in Richtung Hütteldorf gesperrt.

Straßenbahn 49 fährt verkürzt

Nicht nur die U-Bahn ist betroffen: Bei der Linie 49 werden im Bereich Hütteldorf, Bujattigasse die Gleisanlagen erneuert. Bis einschließlich 7. November 2025 fährt die Straßenbahn daher nur zwischen Ring, Volkstheater und Baumgarten. .