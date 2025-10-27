Tragischer Crash in Wien: 47-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Tödlicher Unfall in Wien: Ein Autofahrer prallt gegen Betonsockel und stirbt noch am Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Heute Früh kam es auf der Wientalstraße vor der Auffahrt zur A1 zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker kollidierte aus bislang unbekannter Ursache mit einem Betonsockel eines Wegweisers sowie mit der dortigen Leitplanke. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein Notarzt der Berufsrettung Wien konnte vor Ort nur mehr den Tod des 47- Jährigen feststellen. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien führte die Erhebungen.

Hast du etwas gesehen?

Zeugen des Vorfalls konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Personen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Stadtpolizeikommando Meidling 01/31310 45201 oder an jede Polizeiinspektion zu wenden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 27.10.2025 um 11:49 Uhr aktualisiert