Bursch (19) randaliert nackt am Stephansplatz – Festnahme

In der Nacht auf Sonntag kam es am Wiener Stephansplatz zu einem Polizeieinsatz: Ein 19-jähriger Österreicher verhielt sich aggressiv und schlug bei seiner Festnahme auf einen Beamten ein.

In der Nacht auf Sonntag bemerkten Polizisten der Polizeiinspektion Brandstätte einen jungen Mann (19, österreichischer Staatsbürger), der teilweise entkleidet am Stephansplatz lag. Er machte auf die Einsatzkräfte einen verwirrten Eindruck und gab an, Drogen konsumiert zu haben.

Aggressives Verhalten bei Identitätsfeststellung

Als die Beamten die Identität des Mannes feststellen wollten, reagierte dieser zunehmend aggressiv. Er begann laut zu schreien und entkleidete sich weiter, während Passanten auf die Szene aufmerksam wurden. Die Polizisten forderten Unterstützung und verständigten den Rettungsdienst.

Festnahme und Angriff auf Polizisten

Im Zuge der Festnahme leistete der 19-Jährige heftigen Widerstand. Dabei schlug er einem der einschreitenden Polizisten auf den Kopf. Glücklicherweise blieb der Beamte unverletzt. Der Mann wurde schließlich unter Kontrolle gebracht und festgenommen.

Mehrfach angezeigt – wieder auf freiem Fuß

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 19-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Er muss sich wegen mehrerer Delikte verantworten, darunter Widerstand gegen die Staatsgewalt und Körperverletzung. Die Polizei bestätigte, dass der Mann bereits in der Vergangenheit auffällig gewesen sein soll.