44-Jähriger belästigte Frau sexuell und attackiert Polizisten

Ein 44-jähriger Italiener randalierte Sonntagabend in einem Wiener Lokal, belästigte eine Frau und griff Polizisten an. Ein Beamter wurde verletzt, der Mann festgenommen.

Als die alarmierten Beamten eintrafen, zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und schlug einem Beamten mit den Fäusten mehrmals auf den Kopf.

Am Sonntagabend gegen 22.45 Uhr kam es in einem Lokal in Wien-Mariahilf zu einem Polizeieinsatz. Ein 44-jähriger italienischer Staatsbürger soll dort randaliert haben. Der Mann konsumierte laut Polizei ein Bier, ohne zu bezahlen, und warf anschließend zwei Gläser auf den Boden. Gäste und Mitarbeiter verständigten daraufhin die Polizei.

Frau belästigt – Polizei alarmiert

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 44-Jährige zudem eine Frau sexuell belästigt haben. Als die alarmierten Beamten der Polizeiinspektion Kopernikusgasse eintrafen, zeigte sich der Mann äußerst aggressiv und uneinsichtig. Sein Verhalten sorgte im Lokal für große Unruhe.

Angriff auf Polizisten bei Festnahme

Während der Anhaltung attackierte der Mann die einschreitenden Polizisten mit Schlägen. Laut Polizei musste erhebliche Körperkraft eingesetzt werden, um den Randalierer unter Kontrolle zu bringen. Erst mit Unterstützung weiterer Kräfte des Stadtpolizeikommandos Margareten gelang die Festnahme.

Drogen sichergestellt – Beamter verletzt

Bei der Durchsuchung des 44-Jährigen fanden die Beamten Cannabis und Haschisch. Ein Polizist erlitt durch Schläge auf den Kopf Verletzungen und musste im Krankenhaus untersucht werden. Der Tatverdächtige wurde festgenommen und mehrfach angezeigt.