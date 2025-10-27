Mann (43) mit Schnittverletzung nach Straßenattacke im Spital

Ein 43-jähriger Mann kam am Sonntagabend mit einer Schnittverletzung im Brustbereich ins Krankenhaus. Er gab an, in der Favoritenstraße von mehreren Männern attackiert worden zu sein.

Auf der Favoritenstraße sei das Opfer plötzlich und ohne Vorwarnung von einer Gruppe Männer attackiert worden. Einer der Angreifer habe mit einem scharfen Gegenstand zugestochen.

Auf der Favoritenstraße sei das Opfer plötzlich und ohne Vorwarnung von einer Gruppe Männer attackiert worden. Einer der Angreifer habe mit einem scharfen Gegenstand zugestochen.

Am Sonntagabend gegen 22 Uhr suchte ein 43-jähriger Mann mit einer blutenden Schnittverletzung im Brustbereich ein Unfallkrankenhaus in Wien auf. Die Spitalsmitarbeiter verständigten sofort den Polizeinotruf, nachdem der Verletzte angab, Opfer eines Angriffs geworden zu sein.

Attacke auf offener Straße in Favoriten

Laut den ersten Aussagen des Mannes ereignete sich der Vorfall gegen 21 Uhr auf der Favoritenstraße. Dort sei er plötzlich und ohne Vorwarnung von einer Gruppe Männer attackiert worden. Einer der Angreifer habe mit einem scharfen Gegenstand zugestochen. Eine vorherige Auseinandersetzung habe es laut Opfer nicht gegeben.

Täterbeschreibung und Ermittlungen

Der 43-Jährige gab an, dass es sich bei den Tätern um mehrere arabisch aussehende Männer gehandelt habe. Sie seien ihm völlig unbekannt und nach der Attacke geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Die Polizei prüft nun, ob Überwachungskameras in der Favoritenstraße Hinweise auf den Angriff liefern können. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien zu melden.